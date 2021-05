CCZ de Gurupi continua vacinação contra raiva em cães e gatos

…

A partir desta terça-feira, 11, a Prefeitura de Gurupi, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), prossegue com a vacinação contra raiva em cães e gatos da cidade.

Para evitar aglomerações, o CCZ decidiu realizar a vacinação de forma descentralizada. Nesta semana, as equipes estarão nos setores Aeroporto, Vila Paulista, Alto dos Buritis, Setor Leste, Nova Fronteira, Malvinas, Jardim Guanabara, Vila Guaracy, Jardim das Palmeiras, Parque Primavera e Novo Horizonte.

Conforme a coordenadora do CCZ, Fluviana Freitas, já foram vacinados 2.778 cães e 685 gatos. Ela alerta sobre os cuidados a serem tomados no momento em que a pessoa for se deslocar aos pontos de vacinação. “Pedimos que as pessoas usem a máscara, mantenham o distanciamento social no momento da espera pela dose, pois temos espaço que garante esse distanciamento”, destacou.

Cronograma

11/05 – Aeroporto e bairros vizinhos – Rua I, próximo ao comercial Andressa

11/05 – Vila Paulista, Alto dos Buritis e Setor Leste – Caps (Rua 15) – 14h às 18h;

12/05 – Nova Fronteira – Escola Municipal Joel Ferreira e Feirinha do Produtor – 14h às 18 horas;

13/05 – Malvinas e Jardim Guanabara – Escola Municipal Ilsa Borges – 14h às 18 horas;

13/05 – Vila Guaracy – Escola Est. Vila Guaracy – 14h às 18h;

14/05 – Jardim das Palmeiras, Parque Primavera e Novo Horizonte – Sesc Ler (Rua N 10, St. Novo Horizonte) – 14 às 18h.