CBMTO: Construção do novo QCG avança e deve ser concluída neste semestre

As obras de construção da nova sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins foram vistoriadas pelo comando-geral da corporação, na manhã desta sexta-feira, 14. Iniciadas ano passado, ganharam maior ritmo nas últimas semanas, e devem ser concluídas ainda neste semestre.

A vistoria foi feita pelo coronel Carlos Eduardo Farias, comandante geral, coronel Petterson Queiróz de Ornelas, Chefe do Estado-Maior do CBMTO, e Jairo Mariano, secretário de Estado de Infra-estrutura.

Executado pela construtora Design, o projeto tem três pavimentos, sendo que o último deles também já está quase indo para a fase de cobertura, e em seguida ganhar a parte de fechamento das paredes e a fachada de vidro espelhado.

“É uma construção de grande importância para a corporação, pois vai dar melhor condições para a atividade meio, a parte que provém a atividade fim, ou seja, aqui será a parte onde todo setor administrativo vai funcionar. Aqui vamos dar condições para que os nossos militares, que estão em atividade atendendo a sociedade, possam ter as devidas respostas”, explicou o coronel Farias.

A construção ganha investimentos de R$ 11.572.970,15, oriundos de emendas da Bancada Federal do Tocantins (Deputados Federais e Senadores da República), recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), bem como contrapartida do Governo do Tocantins.

O terreno tem área total de 43.750 metros quadrados. Já a obra é dividida em três pavimentos, sendo o térreo com 1.109,7 metros quadrados, o segundo piso com 1.113, 51 metros quadrados e o terceiro com 1.096,66 metros quadrados. O total administrativo é de 3.320,13 metros quadrados. Há ainda a Guarita e o Alojamento com mais 237,66 metros quadrados, fechando o total em 3.557,79 metros quadrados.

Dentro dos espaços, ainda há a possibilidade de o comando instalar uma pequena unidade operacional, que passaria a atender a cidade a partir deste novo ponto, às margens da Avenida JK, ligando com a Praia da Graciosa.

“Vai ficar uma obra muito bonita, possivelmente um cartão postal em nossa capital”, avalia o comandante.

Com a pandemia do novo coronavírus, a obra sofreu atraso no andamento, mudando o prazo de entrega. “Estamos aqui também para verificar a questão da execução e prazo de entrega, que possivelmente é ainda neste semestre”, destacou Farias.

O secretário Jairo Mariano confirmou a intenção do novo prazo, uma busca, inclusive, do próprio governador Wanderlei Barbosa. “Viemos aqui para cobrar da empresa que ela agilize o máximo possível a entrega deste benefício, muito importante para o Corpo de Bombeiros Militar, com sua atuação em todo o estado do Tocantins”, afirmou Jairo.

