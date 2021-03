CBMTO comunica novas medidas com as restrições por causa da pandemia

O CBMTO por meio da Diretoria de Serviços Técnicos informa que durante a vigência dos períodos de restrição do funcionamento das atividades não essenciais, nos municípios que assim o estabelecerem, os serviços técnicos do CBMTO seguirão as seguintes alterações:

1. As atividades de protocolo, análise e atendimento remoto serão mantidas.

2. As vistorias nas edificações serão realizadas mediante prévio contato e agendamento conforme disponibilidade da edificação.

3. O agendamento para vistoria ficará restrito às edificações em funcionamento e ás residenciais.

4. Os prazos dos atos de fiscalização do CBMTO ficarão suspensos até o reestabelecimento do funcionamento das atividades não essenciais.

5. Os atos de fiscalização do CBMTO serão retomados após transcorrido igual período das restrições a contar do término deste.