Catraca livre: Prefeitura de Palmas estende gratuidade do transporte coletivo até 2 de março

A gratuidade do transporte coletivo de Palmas segue até as 23h59 de 2 de março, conforme novo decreto da prefeita Cinthia Ribeiro, publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, 6. O Decreto nº 2.321 estabelece que as catracas continuarão livres. A Gestão Municipal utilizará um sistema de bilhetagem mais condizente com a nova política de transporte coletivo de Palmas, garantindo segurança, estabilidade do funcionamento e adequado às exigências legais pertinentes ao Poder Público. Para tanto, este período de gratuidade será utilizado para testes e adaptações, sem transtornos aos nossos usuários.

A prefeita Cinthia informou que no dia 2 de março, prazo de encerramento da gratuidade, será feito um balanço dos 100 dias de funcionamento da ATCP, com a apresentação dos resultados e anúncio de novas ações e projetos para o transporte coletivo. “Posso garantir que vem muita coisa boa por aí. Aguardem!”

Em 1º de fevereiro, na última semana, a Gestão Municipal decretou a gratuidade com prazo até esta segunda-feira. “Pensando no bem comum da população, especialmente daqueles que dependem do transporte coletivo, determinei a liberação das catracas até que a migração se dê por completo e o sistema esteja totalmente estável”, explicou Cinthia Ribeiro. A Prefeitura de Palmas assumiu a integralidade da operação do sistema de transporte na Capital nesse mesmo dia, antes havia uma requisição administrativa onde três empresas estavam prestando o serviço.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom