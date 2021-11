Catarata Zero é retomado em Porto; progarma atenderá 13 cidades da região ‘Amor perfeito’

Foram retomados na manhã desta quinta-feira, 18, em Porto Nacional, os atendimentos do programa Tocantins – Catarata Zero, criado pela senadora Kátia Abreu. O objetivo é oferecer tratamento cirúrgico em tempo adequado à população, ampliando o acesso dos usuários que aguardam por cirurgias de Cataratas em Todo o Estado. Na primeira etapa do programa, Porto Nacional realizou mais de mil procedimentos cirúrgicos em pacientes das 13 cidades.

Para este retorno, a senadora Kátia Abreu destinou R$ 500 mil para os municípios que compõem a região de saúde Amor Perfeito O prefeito Ronivon Maciel acompanhou parte dos atendimentos no Centro Oftalmológico de Porto Nacional e destacou sua gratidão à senadora por retomar o programa, iniciando por Porto Nacional. “Agradeço imensamente a senadora Kátia Abreu por destinar essa emenda de R$ 500 mil à nossa região, é um momento muito importante, de gratidão, pois essa iniciativa vai resultar em melhorias na qualidade de vida de centenas de pessoas”, pontuou.

Em sua fala, a secretária municipal de saúde Lorena Martins esclareceu que “o acesso às cirurgias irá proporcionar uma melhora muito significativa na vida dessas pessoas que tanto necessitam e aguardam nas filas de espera. Fico feliz em saber que elas terão seus problemas solucionados, alcançando mais qualidade de vida”, declarou.

Conforme a assessoria da Parlamentar, serão realizadas 500 cirurgias de catarata no polo de Porto Nacional. Inicialmente serão atendidos moradores de Porto Nacional e entre os dias 11 e 14 de dezembro os demais municípios que fazem parte da região Amor Perfeito. “Para que consiga zerar essa demanda reprimida que temos no estado, a senadora tem se empenhado muito, buscando recursos para atender a demanda da população que necessita desse procedimento cirúrgico e aguarda nas filas de espera”, enfatizou Joana dos Reis, que representou a Parlamentar no evento.