Casos novos de Covid-19 crescem 112% entre crianças e jovens em Palmas

O avanço da Covid-19 entre crianças e os mais jovens aparece nos dados dos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus). O número de novos casos entre o público da faixa etária de zero a 19 anos de idade cresceu 112,8% nos dois primeiros meses deste ano, na comparação com os meses de novembro e dezembro de 2020.

No período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020, os boletins epidemiológicos apontam que o número de novos casos confirmados para Covid-19 somou 388 crianças e jovens de zero a 19 anos de idade. Já no período de 1º de janeiro a 1º de março de 2021, esse número saltou para 826, um crescimento de 112,8% no registro de novos casos.

Recortes

Quando feito o recorte de zero a 10 anos e de 11 a 19 anos de idade, observa-se que o percentual de crescimento de novos casos é muito semelhante nas duas faixas etárias, na comparação do mesmo intervalo de tempo em 2020 e 2021.

Na faixa etária de zero a 10 anos, o número de novos contaminados pelo novo coronavírus foi de 133 crianças no intervalo de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020. Já entre 1º de janeiro e 1º de março de 2021, esse número saltou para 283, ou seja, crescimento de 112,8%.

Na faixa etária de 11 a 19 anos, foram 255 casos a mais registrados no intervalo de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2020. Entre 1º de janeiro e 1º de março de 2021, houve um salto de 112,9%, para 543 novos jovens contaminados.

Números totais

A Covid-19 avançou mais no público infantil e jovem até 19 anos do que no total geral de novos infectados em Palmas. Nos dois últimos meses de 2020, os boletins epidemiológicos registraram 3.751 casos novos da doença na Capital. No mesmo intervalo de dois meses, no início de 2021, o número saltou para 6.951, crescimento de 85,3%, abaixo do percentual de 112,8% verificado na faixa etária de zero a 19 anos de idade.