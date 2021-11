Casa de Apoio do Governo do Tocantins busca apoio de voluntários para ampliar a assistência

Com proposta de ampliar a assistência aos hóspedes da Casa de Apoio, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), busca apoio de voluntários, que queiram doar roupas, calçados, itens de higiene e lanches, para a instituição. A instituição hospeda pacientes dos hospitais Geral, Infantil e Dona Regina, vindos do interior para tratamento de saúde.

Diariamente, a Casa de Apoio Vera Lúcia Pagani, tem capacidade para atender aproximadamente 120 pessoas. Além do custeio contínuo do Governo do Tocantins, a instalação também conta com doações de parceiros voluntários, que ajudam de diversas formas.

Fábia Cristina Alves Teixeira, 51 anos, que mora em São Feliz do Xingu (PA) e se hospeda na Casa de Apoio, há 12 anos, para realizar exames de acompanhamento de um câncer diagnosticado há 12 anos. “Já necessitei da Casa de Apoio muitas vezes e toda vez que venho aqui é o mesmo tratamento, a gente só volta à casa de alguém quando é bem recebido e aqui volto sempre porque me sinto em minha casa”.

Janice Moreira de Oliveira, 36 anos, que mora em Paranã, a cerca de 350 km da capital Palmas está hospedada na Casa de Apoio acompanhando o irmão que, há um ano, faz tratamento de câncer de garganta. “Não tinha onde ficar para o tratamento e fomos encaminhados para Casa de Apoio e aqui fomos muito bem recebidos. Já tinha ouvido falar da Casa e pensei que chegando aqui ia ficar isolada. Muito bom ficar aqui, aqui a gente se ajuda”.

Desde 2016 até o momento mais de 300 mil pessoas ficaram hospedadas na Casa de Apoio do Governo do Tocantins.

A gerente de Casa de Apoio, Elisângela Sardinha, informa que com a pandemia da covid-19, muitos colaboradores voluntários antigos se afastaram deixando de realizar doações. Ela solicita que voltem a doar e informa que todas as medidas sanitárias estão sendo cumpridas. “Também pede àqueles que podem doar, que doem porque isso possibilita que mais pessoas possam ser atendidas em suas necessidades pessoais. O telefone para fazer as doações é o 3218-2465. “ Vários pacientes e seus acompanhantes veem de ambulância e ficam internados e os acompanhantes chegam na Casa só com a roupa do corpo, por isso peço doações que possam ajudá-los nas suas necessidades pessoais, como lanches, roupas, calçados fechados, itens de higiene (sabonete, shampoo, desodorante, creme dental, absorvente e aparelhos de barbear, entre outros).

Voluntários

A consciência de que juntos, Governo e sociedade podem melhorar a vida de quem necessita de ajuda foi formada ao longo de Fábia Cristina Alves Teixeira, “Sempre que venho realizo orações com os pacientes hospedados aqui e dou incentivos para que, como eu, lutem pela cura. Hoje estou pedindo aos voluntários que continuem fazendo doações para as pessoas que estão aqui, e que como eu passei, passam, além da dor e sofrimento emocional, por muitas dificuldades durante o tratamento das doenças”.

Ver as necessidades dessas pessoas fez o servidor da instituição, Eldinei José Pereira Lima, 38 anos, junto a um grupo de amigos, ofertar um lanche, doado uma vez ao mês, para os hóspedes da instituição. “Trabalho na Casa de Apoio e vi que precisava ajudar as pessoas em suas necessidades pessoais”.

Casa de Apoio

Os pacientes de hospitais públicos de Palmas, Hospitais Geral e Infantil e Maternidade Dona Regina, que moram no interior do Tocantins e, ou, em estados vizinhos, contam com a atenção especial do Governo do Tocantins no momento em que mais precisam com hospedagem na Casa de Apoio, com três refeições diárias, apoio psicológico e espiritual e entretenimento, entre outros, contando com a colaboração de voluntários parceiros.

Voluntariado

A Casa de Apoio recebe doações e ações voluntárias de amparo emocional e espiritual para seus hóspedes. Algumas das necessidades constantes dos usuários são roupas, calçados fechados (exigência dos hospitais), itens de higiene pessoal e alimentação complementar. Os interessados em conhecer a Casa e se tornarem parceiros podem entrar em contato pelo telefone (63) 3218-2465.

Localização e estrutura

A Casa de Apoio fica a 200 metros do HGP, o que facilita o acesso.

A estrutura física da Casa é composta de mais de 120 leitos equipados com beliches, ar-condicionado, cozinha, brinquedoteca, sala interdisciplinar, parquinho, área de convivência social e capela.

Os hóspedes são selecionados e encaminhados pelas assistentes sociais dos hospitais públicos de Palmas. Endereço: Quadra 203 Sul, Avenida LO-05, APM-01. Telefone: 3218-2465.