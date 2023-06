Cartilha em braile do Sistema Único de Assistência Social é entregue para entidades de Palmas

Autor: Eliene Campelo

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) entregou nesta terça-feira, 6, 30 exemplares da versão em braile da Cartilha do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para cinco entidades que desenvolvem ações inclusivas de assistência social e/ou atuam na área educacional na Capital.

“Esse material é muito importante, pois torna mais acessível para todos nós, pessoas com deficiência visual, as normativas do SUAS e os atendimentos a que temos direito dentro dessa política pública”, explicou a professora de Braille, Maria Dinalva Tavares Carneiro, que atua no Centro de atendimento educacional especializado Marcia Dias Costa Nunes (CAEE).

A gestora da Sedes, Adriana Aguiar, destacou que os manuais serão ferramentas de aprendizado e inclusão a todos os que dele fizerem uso. “As cartilhas poderão ser usadas tanto pelos servidores que atuam nestas entidades como também pelas pessoas atendidas, ou seja, os alunos e seus familiares”, esclareceu.

Além do Centro de atendimento educacional especializado Marcia Dias Costa Nunes (CAEE), também foram beneficiados com a doação da cartilha SUAS em braile: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Palmas, o Centro de Educação inclusiva da escola Francisca Brandão Ramalho, o Núcleo de Apoio psico social da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e a Biblioteca João Paulo II do Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

Também participaram da entrega a prefeita do município gaúcho de Novo Hamburgo, Fátima Cristina Caxinhas Daudt e do Secretário-executivo da Secretaria Municipal de Finanças – João Paulo César Lima. “Estou muito feliz com as ações que encontrei em Palmas voltadas para a sustentabilidade e, também com as iniciativas como esta que participei aqui na Sedes, voltada para a inclusão social e o cuidado com o cidadão”, disse Fátima Daudt.

A versão em braile traz a estrutura e os protocolos das ofertas de serviços e benefícios a Política Nacional de Assistência Social em todo o território nacional e é uma importante ferramenta para usuários, gestores, conselheiros e representantes de organizações da sociedade civil que atuam na área.

