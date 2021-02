Carreira militar: prazo para inscrição no concurso do CBMTO se encerra nesta sexta, 26

Termina nesta sexta-feira, 26, o prazo para as inscrições no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar, que está abrindo 115 vagas. O certame é o primeiro após dez anos de lacuna na corporação. Para quem tem idade até 32 anos é a oportunidade de uma carreira de sucesso, boa remuneração e estabilidade. Vale para homens e mulheres.

As inscrições começaram dia 09, após lançamento feito pelo governador Mauro Carlesse e pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Reginaldo Leandro. As expectativas são de que o concurso atraia 20 mil inscritos.

Para o Corpo de Bombeiros Militar, a chegada de novos integrantes é também um importante reforço para seus quadros nos três batalhões e oito companhias existentes, visto que os aprovados serão distribuídos entre as unidades.

“Nosso último concurso para Oficial foi em 2009”, lembra o coronel Carlos Eduardo Farias, subcomandante do CBMTO e presidente da Comissão do Concurso. Para Farias, esse tempo sem os certames, inclusive, tirou a oportunidade de muitos jovens que almejavam uma carreira militar e agora não podem mais participar devido estar acima dos 32 anos.

“Esta oportunidade hoje, é de muita importância para aqueles que querem essa carreira militar como oficial. Esperamos que não fiquemos mais tanto tempo sem outro concurso, porque isso é ruim para a Corporação, que fica com dificuldade de suprir as funções existentes”, completou Farias.

Os 15 aprovados para as vagas de Aspirante a Oficial terão curso de formação em outro estado e vão receber bolsa – auxílio de R$ 4.805,62 mensais. Esse tempo é de cerca de três anos. Contudo, após formado, o salário vai para R$ 8.952,33.

Os interessados precisam ter formação superior com as devidas comprovações.

Acesso às carreiras

Para aqueles que pleiteiam acesso ao Corpo de Bombeiros Militar via função de Soldado 2ª Classe (Praça), as oportunidades de crescimento nos quadros da corporação também são grandes.

“Estando como soldado, ele já tem vantagens numa disputa em futuros concursos para o quadro de Oficial. Para quem está na corporação não há restrição de idade e, com isso, quem é soldado pode fazer o concurso de Oficial sem essa restrição estabelecida a quem está de fora”, argumenta Farias.

O praça exerce função primorosa no Corpo de Bombeiros Militar. É ele quem executa as atividades operacionais, estando sempre à frente dos serviços de combate a incêndio florestal, residencial, atendimento com primeiros socorros, entre outras.

Para esse concurso, a maior quantidade de vagas é para a função de Soldado 2ª Classe (100). O valor de salário é de R$ 3.330,99, mas somente após o período de formação. Nesta primeira etapa, cada um terá uma bolsa de R$ 1.665,50 durante os 10 meses do Curso de Formação de Praças. Os candidatos deverão ter no mínimo o ensino médio.

A capital será a grande beneficiada na primeira fase da formação dos Soldados 2ª Classe, oportunizando ao CBMTO contar com o auxílio de todos em algumas atividades.

Após a formação, a corporação fará a distribuição atendendo as necessidades das unidades em Palmas e no interior.

Aos interessados em fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Farias deixou uma mensagem especial:

“Estudem, se preparem e entendam que a condição da atividade de bombeiro militar pode ser considerada um sacerdócio. O candidato tem que entende que a dedicação deles para aquela atividade é exclusiva. Eles escolheram a carreira para se doarem. Se preparem estudando e também fisicamente, pois a necessidade da condição física do bombeiro é grande. E que ele se prepare mentalmente, pois vai ser necessária a doação dele para a atividade. Boa sorte”.

Quem ainda vai se inscrever, deve acessar o site da Cebraspe no link abaixo.

https://www.cebraspe.org.br/concursos/CBM_TO_21