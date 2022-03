Carlos Amastha diz que Vanderlei Luxemburgo tem “carta branca” para disputar “qualquer cargo” nas eleitoral de 2022

Redação Folha do Tocantins | Com informações Coluna do CT

29/03/2022 – Publicado às 03h27

Na cidade de Palmas Vanderlei Luxemburgo se filia ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), nesta segunda-feira, 28, em solenidade com a presença dos presidentes nacional e regional da sigla, Carlos Siqueira e Carlos Amastha; além dos advogados Marlon Reis e Vinícius Tundela.

Publicado pela coluna do Coluna do CT, o Blog afirma que Vanderlei Luxemburgo conversou com outros partidos, porém, escolheu filiar-se ao PSB, onde comunicou a decisão a Carlos Amastha. “Por aquilo que penso para o Estado, pela proposta do partido, resolvi me filiar ao PSB e tô feliz com isto. Bateu com o que eu penso. Conversa rápida e decisão rápida”, afirmou.

A coluna disse ainda que Vanderlei Luxemburgo pretende disputar uma vaga de senador. “A ideia é essa, sair como pré-candidato ao Senado. Mas a ideia de entrar no partido também é trabalhar com o ‘nós’. Temos outros compromissos importantes. A gente tem bastante coisa”, refletiu.

Na pauta, Vanderlei comentou sobre a reeleição da senadora Kátia Abreu. “A política é a arte de se relacionar. Não vejo nenhum problema. Não pode se precipitar. A política é de uma rivalidade momentânea, não um inimigo eterno. Às vezes o tempo toma a decisão para você”, comentou.

Presidente Estadual da Sigla, Carlos Amastha, posicionou quanto ao cargo que Vanderlei Luxemburgo pretende escolher na disputa eleitoral de outubro. “Entra aqui para disputar o que ele quiser, governador, senador, deputado federal. Tem nosso apoio para qualquer que seja o projeto. Ele escolhe o que quer ser e vai ter nosso apoio e do Tocantins”, disse o pessebista, que fez questão de dizer que estava parafraseando o senador Irajá (PSD), que também sugeriu total liberdade ao técnico quando o convidou para ingressar no PSD.