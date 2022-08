Carlesse registra candidatura ao Senado com foco na geração de empregos

Por Assessoria de Comunicação do Agir Tocantins

Candidato ao Senado, homologado pelo Agir Tocantins em convenção, Mauro Carlesse ingressou nesta sexta-feira, 12, com o pedido de registro de sua candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ele chegou à sede do órgão acompanhado de sua assessoria jurídica, do candidato a segundo suplente, Sandro Armando, e de outros líderes políticos.

Com uma candidatura independente, ou seja, sem coligação com outras siglas, a chapa de Carlesse traz como primeiro suplente o também ex-secretário de Estado Sebastião Albuquerque.

Carlesse reafirmou que sua campanha será propositiva. “Vamos trabalhar junto aos nossos líderes e apoiadores para fazermos uma campanha focada em propostas e em mostrar trabalho. No Governo, tiramos o Tocantins de uma situação precária e entregamos com dinheiro em caixa, com grandes obras retomadas e concluídas. Agora, vou trabalhar no Senado para representar o Estado como ele merece, destinando recursos ao Estado vão gerar empregos e melhorar a vida do nosso povo”, disse.

O candidato também se mostrou confiante quanto ao pleito que vem pela frente. “Estamos apresentando todos os documentos aqui no TRE e vamos disputar uma eleição com segurança, com qualidade e com muito respeito ao povo tocantinense”.

O Agir Tocantins registrou a candidatura de Carlesse com o número de urna 360.