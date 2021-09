Capital continua com clima seco e quente até o final de semana

O clima seco e as altas temperaturas, que vêm sendo registradas em Palmas seguem até o final de semana. A previsão é do boletim divulgado pela Defesa Civil de Palmas, nessa terça-feira, 14. Nos próximos dias os termômetros devem alcançar os 39°C e nesta quarta-feira, 15, a máxima chega a 38°C com umidade relativa variando entre 14% e 30%.

Conforme os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), na quinta-feira, 16, o dia começará com nuvens isoladas, sem possibilidades de chuvas. Os termômetros alcançarão a casa dos 39°C de máxima e 25°C de mínima e a umidade relativa do ar ficará entre 40% e 12%.

A sexta-feira, 17, também será marcada por temperatura elevada, com dia ensolarado, repetindo os 39°C de máxima e 25°C de mínima. O Índice de Ultravioleta (UV) alcança a categoria 11, que é considerado de alto risco. Já os ventos podem chegar a 15 km/h (E). No sábado, 18, a temperatura segue elevada, com 39°C de máxima e mínima de 26°C.

Cuidados

A Defesa Civil Municipal alerta que durante o período de estiagem, as pessoas devem evitar exercícios físicos ao ar livre das 11 às 15 horas, umidificar os ambientes com vaporizadores, toalhas, recipientes com água, ingerir bastante líquidos e sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol.