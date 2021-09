Campos de futebol em Araguaína recebem iluminação de LED

Os moradores de Araguaína adeptos ao futebol terão a oportunidade de praticarem o esporte no período noturno. Os campos terão sua iluminação revitalizada com a instalação de projetores de LED. Ao todo, nove bairros serão contemplados: Barros, Bairro de Fátima, Barra da Grota, Jardim das Flores, Jardim das Palmeiras, Complexo Xixebal, Beira Cimba, Araguaína Sul e Novo Horizonte.

“Vamos possibilitar a realização de torneios, campeonatos e partidas de futebol durante a noite e conseguir atender principalmente as pessoas que trabalham durante o dia. O momento de lazer poderá se estender até às 23 horas, deixando a comunidade mais feliz e satisfeita”, afirmou o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

Com exceção do Beira Cimba, cada campo de futebol receberá 24 projetores distribuídos em seis postes. Todos receberão LED modular de 400 w, dentre as vantagens dessa nova iluminação, estão maior luminosidade e menor consumo de energia.

“A tecnologia trata-se de uma iluminação de última geração, com alta capacidade de iluminação, em razão do fluxo luminoso, temperatura de cor, ângulo de abertura e entre outras tecnologias, tudo pensado para proporcionar um ambiente propício à prática esportiva, além de trazer uma economia de 64% na energia, por causa do LED”, explicou o superintendente de Energia e Iluminação Pública, Francivaldo Oliveira.

A revitalização prevê a instalação de 24 projetores em cada campo de futebol