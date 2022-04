Campanha solidária transforma a Páscoa de crianças do Cmei Contos de Fada

Por Mychelle Tauane | Secretaria Municipal da Comunicação

14/04/2022 – Publicado às 08h06

A campanha ‘Páscoa Solidária’, inciativa do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Contos de Fada localizado na quadra Arno 72 (605 Norte), mobilizou a sociedade para promover uma páscoa mais doce para a comunidade escolar. A ação visava arrecadar chocolates a serem doados para as 340 crianças matriculadas na unidade educacional re ecebeu o apoio do Ministério Público, Tribunal de Contas e da Polícia Militar e de servidores do Cmei que adotaram a campanha e doaram caixas de chocolates para todas as crianças.

A direção da unidade distribuiu na manhã desta quarta-feira, 13, parte dos chocolates arrecadados para as crianças do turno matutino e o restante será entregue para as crianças que estudam no período vespertino.

Angelina Santana, 04 anos, aluna do 1º período, retribui o presente recebido com um lindo gesto de coração e disse que estava feliz e iria dividir os chocolates com seus pais.

A diretora do Cmei, Priscila Machado, agradeceu o apoio dos servidores e das instituições parceiras dizendo que a ação solidária além de distribuir chocolates, serviu também para partilhar sorrisos, alegria e muita emoção, tornando a páscoa dos pequenos mais feliz.