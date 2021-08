Campanha Parceiros pela Vida realiza mais uma edição nesta quarta-feira,18

Na próxima quarta-feira, 18, acontece mais uma ação da campanha “Parceiros pela Vida”, que objetiva mobilizar integrantes de órgãos e instituições públicas da capital para doação de sangue e para o cadastramento de doação de medula óssea. O projeto é coordenado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Saúde (CaoSaúde) e Área de Assistência e Promoção à Saúde.

“O propósito é incentivar a doação de sangue e hemoderivados nesse momento de grave escassez, mas também demonstrar que além de atuar na exigência das políticas públicas, podemos transformar a realidade social por meio de gestos e ações”, reforça a promotora de Justiça e coordenadora do CaoSaúde, Araína Cesárea D’Alessandro.

Para a efetivação da coleta, a unidade móvel do Hemocentro estará na sede do MPTO, das 13h às 17h30, para atender os doadores previamente agendados pelo telefone (63) 99100-0921.

Esta é a sexta edição da campanha, que além do MPTO conta com a adesão do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Justiça Federal, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e Sebrae. Também colaboram a Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP) e a Associação dos Servidores do Ministério Público (Asamp). A Secretaria Estadual da Saúde (SES) participa enquanto gestora do Hemocentro.

Histórico

A campanha Parceiros pela Vida teve início em dezembro de 2020, com a finalidade de estimular a doação periódica de sangue. Até a edição anterior, realizada no mês de junho, já foram cadastrados cerca de 200 doadores e existem agendamentos para as edições seguintes, que acontecerão ainda este ano.