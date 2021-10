Campanha Outubro Rosa: Seciju promove palestras sobre câncer e exames de rotina para custodiadas no Sistema Penal do Tocantins

Dedicado à saúde da mulher, o mês de outubro é o período do ano de fortalecimento das ações de conscientização e prevenção aos cânceres que mais atingem as mulheres: o de mama e de útero. Pensando no autocuidado como o melhor caminho para a preservação da saúde da mulher, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) realizará ações assistenciais de saúde durante todo o mês, com palestras e exames de rotina, atendendo 134 custodiadas nas quatro unidades penais do Tocantins.

A gerente de Assistência Educacional e Saúde do Preso e Egresso do Sistema Penal, Sandra Veloso, disse que as ações são mais fortalecidas e ganham visibilidade em função da Campanha Nacional Outubro Rosa, mas durante todo o ano é realizada a assistência integral em saúde voltada ao público feminino, atendendo a Lei de Execução Penal. “A Campanha é muito importante, pois traz luz sobre estas questões que são tão urgentes. Todavia, durante todo o ano estamos atentos e trabalhando para que nossas unidades penais femininas supram a necessidade de exames e orientações referentes à saúde da mulher”, afirmou.

Exames

Serão realizados testes rápidos para diagnosticar HIV, sífilis e hepatites B e C, além de exame preventivo do câncer de colo do útero (PCCU), exames laboratoriais de rotina como de hemograma, glicemia, exame de urina (EAS) e colesterol, bem como fisioterapia laboral, palestras sobre autoestima e câncer e momentos de confraternização e assistência religiosa.

Programação

“Essas ações do Outubro Rosa evocam a atenção às especificidades das mulheres em privação de liberdade, em conformidade com a Portaria Interministerial 210, de 16 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional”, frisou a agente Analista em Execução Penal, Luciene Reis Silva, à frente desta política na Gerência de Assistência Educacional e Saúde.

As ações acontecerão conforme datas explicitadas abaixo:

· Unidade Penal Feminina de Ananás – 07/10/2021;

· Unidade Penal Feminina de Miranorte – 15/10/2021;

· Unidade Penal Feminina de Palmas – 20/10/2021; e

· Unidade Penal Feminina de Talismã – 25/10/2021.

Edição: Lauane dos Santos/ Governo do Tocantins

Revisão Textual: