Câmara Municipal de Porto Nacional realizará Sessões em Porto Nacional e Luzimangues; confira os dias

A Câmara de Porto Nacional, realizará segundo o Calendário do Período de Sessões Ordinárias do Legislativo Municipal, disponibilizado pelo Departamento Administrativo da Casa, duas Sessões, dia 02 e 03/05 no município, 04 e 05/05 às 19h no Distrito de Luzimangues.

Com início às 08 horas e 30 minutos, as Sessões do 1º semestre seguem até o mês de junho, retornando em agosto.