Câmara de Palmas oferta cursos de aperfeiçoamento aos servidores da Casa

Dando seguimento a uma série de cursos de aperfeiçoamento aos servidores da Câmara Municipal de Palmas, a presidente da Casa, Professora Janad Valcari (Podemos), disponibiliza, ainda neste mês de janeiro e início de fevereiro, Curso Legislativo e Curso de Aperfeiçoamento Funcional, além do Curso de Brigadista de Incêndio.

As capacitações visam atendimento eficiente aos cidadãos palmenses, bem como, segurança a todos. “Além de qualificar os servidores, vamos também garantir atendimento eficaz e humanizado aos cidadãos que procurarem a Casa de Leis”, justifica a presidente Janad.

Curso Legislativo

O curso Legislativo tem o objetivo de garantir qualificação continuada aos chefes de departamento da Casa, conforme o seguinte cronograma:

Dia 27 de janeiro, aos servidores das áreas de Contabilidade, do Administrativo, do Financeiro (das 14h às 16 h) e de Recursos Humanos (das 16h às 17h).

Dia 28 de janeiro, aos servidores do Almoxarifado/Patrimônio (das 14h às 15h), da área de Compras (das 15h às 16h) e do Protocolo (das 16h às 17h).

Curso Funcional

O Treinamento e Aperfeiçoamento Funcional, voltado aos assessores dos gabinetes dos vereadores, será ministrado pela superintendente do Legislativo da Câmara Municipal, Maria Celene, e acontecerá dia 02 de fevereiro, das 08h às 11h.

Brigadista de Incêndio

Já inserido no cronograma de cursos da Casa, custeado pela professora Janad Valcari, e também voltado aos servidores, será realizado no próximo dia 22 de janeiro, Curso de Prevenção a Incêndio, a partir das 7h30min, na sede do Poder Legislativo Municipal.

Pós-Graduação UFT

Ligada nas oportunidades de ampliação do conhecimento e de especialização, a professora Janad Valcari, através da Câmara de Palmas, divulga e apoia o processo seletivo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em que a instituição oferta, de forma gratuita, 400 vagas para especialização em Gestão Estratégica da Inovação e Política de Ciência e Tecnologia.

Inscrições

As inscrições estão abertas até 9 de fevereiro, com previsão de divulgação do resultado final dos selecionados para dia 26 de fevereiro.