Câmara de Palmas homenageia pioneiros de Palmas com Sessão Solene

A Câmara Municipal de Palmas prestou homenagem aos Pioneiros da Capital, com a Sessão Solene dos Pioneiros de Palmas realizada na manhã desta quinta-feira, 18. A sessão foi proposta pelo vereador Eudes Assis (PSDB) e contou com a presença de autoridades e entrega de certificado de pioneiro aos homenageados.

O pioneiro e senador, Eduardo Gomes (MDB) disse que era uma honra estar ao lado dos “amigos da primeira poeira de Palmas” e destacou o avanço da capital. Assim também, Eudes Assis (PSDB) disse ter visto “a primeira rua ser aberta”. “Tive a oportunidade de ser dono da primeira lanchonete da Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa em 1990 e quero continuar trabalhando para Palmas, honrando meu mandato. Quero encher o peito e dizer que vou contribuir muito ainda com o povo palmense, defendendo especialmente os mais simples e os empresários”, disse Eudes Assis.

Os parlamentares homenagearam os pioneiros de Palmas com a entrega do certificado e discurso na tribuna, sendo eles: Ivan Carlos Augusto da Fonseca, Loamir Barbosa Lima, Isac de Sousa Mendes, Napoleão de Sousa Luz, Maria Felix da Silva, Geosafá Machado Barbosa, Warner Camargo Macedo Pires, José Rodrigues Lima Filho, Fabiano Roberto Matos do Vale Filho, Marcílei Ferreira da Silva, Dr. Pedro Curcino de Oliveira, Maria Onete Alves Jorge, Sandoval Carmo Arantes, Antônio Filho Silva e Henrique Lázaro Lopes Cardoso.

Assim também, a presidente da Casa, vereadora Professora Janad Valcari (Podemos), destacou a importância dos primeiros empresários de Palmas em seu discurso de homenagem a Henrique Lázaro Lopes Cardoso (Henrique Fragata). “Todos vocês, pioneiros de Palmas, sintam-se honrados, pois foram vocês que construíram nossa cidade. Obrigada a cada um de vocês. Eu sinto orgulho de Palmas. Aqui eu ralei muito, cresci e me inspirei em vários empresários que começaram seus empreendimentos no fundo do quintal e hoje são reconhecidos pela nossa cidade. Então digo a todos que estão aqui: não desista de Palmas”, discursou.

A presidente da Associação dos Pioneiros de Palmas, Professora Luara Aquino, destacou a simbologia do momento e lembrou que o dia 19 de maio foi instituído como Dia do Pioneiro. “Estamos honrados com esta solenidade. Este é um marco para os pioneiros e esperamos cada vez mais registrar o pioneirismo de tantos homens e mulheres que participaram da construção da nossa capital, que trouxeram em sua bagagem solidariedade e a vontade de vencer e conquistar um sonho”, comentou.

A Associação dos Pioneiros de Palmas realizou ainda homenagem in memorian a Cesamar Lázaro da Silveira, Edson Lopes, José Gomes Sobrinho, Josué Magalhães Aires, Maria Rosa Castro Alves e presencialmente a Israel Siqueira de Abreu Campos, Joaquim Pereira de Souza Filho, Pedro Ferrari e Francisco Osvaldo Mendes Mota. Sonia Maria Miranda, dentre outros. Além dos homenageados durante a sessão, a Associação entregou outros certificados no hall da Câmara.