Buscando elevar a produtividade nas indústrias, Projeto Tocantins Mais Produtivo inicias atendimentos às empresas inscritas

Apenas três semanas após o lançamento em Palmas, cerca de 11% das vagas disponíveis no Projeto Tocantins Mais Produtivo já foram ocupadas. Até o momento, 112 indústrias já concluíram sua adesão e estão recebendo consultoria e mentoria da equipe técnica. O projeto Tocantins Mais Produtivo é a segunda entrega do pilar de qualificação de mão de obra do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics), com aporte do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (FDE), no valor de R$ 2,4 milhões. Ele abrange cerca de 50% das indústrias instaladas no Tocantins e busca contemplar indústrias de todo Estado, sem contrapartida das empresas.

O projeto é fomentado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), sem contrapartida para os empresários.

A apresentação técnica do projeto foi conduzida pela diretora regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Márcia Rodrigues, nos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi. Segundo a diretora, enxugar o processo produtivo é essencial para dar mais um passo em direção à indústria 4.0. Reduzir desperdícios e melhorar o ambiente de trabalho resulta em maior comprometimento da equipe, aumento da produtividade e competitividade no mercado e reduz custos.

“Empresas são feitas por pessoas e para atender pessoas. A base do Tocantins Mais Produtivo é a qualificação da mão de obra, proporcionando que estes trabalhadores que estão inseridas nos setores produtivos possam ir mais além, para que a nossa indústria possa efetivamente ocupar um local de destaque”, pontuou a diretora, acrescentando que serão 64 horas por empresas com etapas teóricas no EAD e etapas práticas com as mentorias.

Na região central do Estado, a empresa Cerâmica Progresso, localizada em Palmas, confirmou sua adesão ao projeto. Segundo o empresário Cícero da Silva, amenizar os custos de produção aumenta a competitividade da empresa no mercado. “A gente entrou nesse programa Tocantins Mais Produtivo com a intenção de diminuir custo, melhorar cada dia mais a qualidade do nosso produto e aumentar a produção. Para sermos competitivos, precisamos amenizar ao máximo os custos de produção e é isso que o programa vem oferecer. Espero que até o final do programa a gente consiga reduzir os custos em pelo menos 15% e aumentar a produção em 12%”, conclui o empresário.

No norte do Tocantins, uma das indústrias a confirmar sua adesão ao projeto foi a Gelnex Brasil – Tocantins, empresa especializada na fabricação de gelatina e colágeno, com atuação global, localizada no município de Araguaína. De acordo com o gerente da planta, Fernando Galdiole, a empresa já estava trabalhando em formas de aumentar sua produtividade.

“É um projeto interessante para a Gelnex como um todo. Já estamos trabalhando nesta área e nos desenvolvendo, é muito gratificante ver este tipo de atitude de desenvolvimento da indústria. Nós acreditamos que o Estado tem um grande potencial a nível nacional e que atitudes como esta, do Senai e do Governo, incentivam o desenvolvimento do Tocantins e do país como um todo”, destaca reforçando a adesão do grupo ao Tocantins Mais Produtivo.

Em Gurupi, a empresária Marise Suzuki, fundadora da Ikigai Piscicultura Sustentável e vencedora do Prêmio Fieto Mulher que Transforma, confirmou a adesão ao projeto com a expectativa de aumentar a produtividade na sua empresa. “O que é mais difícil para gente ter dentro de uma empresa, ainda mais nós que estamos iniciando, são profissionais capacitados. Pesa muito esta parte da qualificação dos funcionários. Então, o Tocantins Mais Produtivo vai colaborar muito na produtividade da empresa, e consequentemente, da cidade e do Estado”, pontua.

Para o secretário da Sics, Carlos Humberto Lima, o projeto Tocantins Mais Produtivo reafirma o compromisso do Governo do Tocantins de trabalhar firmemente na construção de um ecossistema empresarial mais atrativo, com assertividade no processo de atração de investimentos para geração de emprego e renda para a população, além do seu papel no fomento e impulsionamento de empresas para o desenvolvimento do Estado.

“O Governo trabalha fortemente na construção de um ambiente de negócios mais propício para atração de investimentos e a expansão dos negócios já instalados. É preciso que sejamos assertivos se quisermos impulsionar nossa economia. Porque cabe ao poder público a criação das políticas públicas, mas cabe aos empresários fazerem a sua parte na adesão dessas políticas, e assim, o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado acontece pela junção de esforços em prol de objetivos comuns. Esperamos que as empresas acolham os técnicos do Senai, para que eles possam fazer um diagnóstico e desenvolver as melhores práticas”, afirmou o secretário.

Projeto

O Projeto Tocantins Mais Produtivo é um conjunto de ações sistematizadas que visa elevar a produtividade das empresas de base industrial participantes com a melhoria dos processos produtivos por meio de mentoria e consultoria com etapas teóricas e práticas em Lean Manufacturing/Produção sem desperdício.

Fomentado pelo Governo do Estado do Tocantins, a proposta do projeto é atender um total de mil CNPJ’s industriais no período de 2022 a 2024 capacitando 3 mil colaboradores, elevando a produtividade em no mínimo 20%, reduzir desperdícios invisíveis aos gestores, redução de custos de produção, maior competitividade no mercado, melhorar o ambiente de trabalho, promover conscientização e comprometimento da equipe, estimular processos produtivos eficientes e implantar uma equipe de melhoria contínua para cada CNPJ atendido. O projeto é 100% subsidiado pelas instituições fomentadoras e é destinado às empresas com CNAE de indústria (primário ou secundário).

Edição: Caroline Spricigo