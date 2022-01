‘Busão do Mais Saúde’ vacina população contra Covid-19 e Influenza na Estação Javaé nesta quarta, 05

O ‘Busão do Mais Saúde’ da Prefeitura de Palmas estará entre às 16 e 20 horas desta quarta-feira, 05, na Estação Javaé, em Taquaralto, região sul da Capital, para vacinar a população contra Covid-19 e Influenza. Nesta terça-feira, 04, a equipe de vacinadores do ‘Busão’ atende até às 20 horas na Estação Xerente, no Jardim Aureny III. No local, muita gente aproveitou para colocar em dia o esquema vacinal. A ação continua ao longo da semana em diversos pontos da Capital (confira abaixo a programação completa).

A consultora de vendas, Maria Helena Costa Faria Silva, 59 anos, foi uma delas. “Há dias queria ter vindo tomar a dose de reforço e hoje, com a facilidade do busão, fiquei muito feliz por ter conseguido tomar a dose que precisava”. O autônomo José Ilton Pereira Gomes, 36 anos, também ressaltou a praticidade do ‘Busão do Mais Saúde’ e ainda reforçou a importância de todos se vacinarem contra a Covid-19 e a Influenza. “A gente não deve deixar nada para trás. Por isso, as pessoas devem se vacinar. Elas vão se proteger e também ao seu próximo”, disse ele.

A diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Maressa Castro, reforça que a ação oportuniza para a população mais locais além das Unidades de Saúde da Família (USFs) para completarem seu esquema vacinal, ou então para aqueles que não tomaram a primeira dose, receberem sua primeira aplicação. “As ações da rede são para acolher aqueles usuários que ainda não tiveram a chance de receber o serviço, pois a imunização é essencial para conter a Covid-19 em Palmas”.

Para a vacinação no ‘Mais Saúde’ não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local e apresentar documento de identificação pessoal (CPF e RG), cartão de vacina e cartão SUS para se vacinar com a primeira e segunda dose ou a de reforço. Já as USFs atendem por agendamento no site Vacina Já e também por demanda espontânea.

Público

A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço. Já a vacinação contra a gripe é destinada para a população acima de seis meses de vida.

Programação Semanal do ‘Busão’ do ‘Mais Saúde’

Quarta-feira, 05/01: Estação Javaé, 16 às 20 horas;

Quinta-feira, 06/01: Parque dos Povos Indígenas, 16 às 20 horas;

Sexta-feira, 07/01: Praia da Graciosa, 16 às 20 horas;

Sábado, 08/01: Palmas Shopping e Capim Dourado Shopping, 14 às 20 horas; USF Taquari, 08 às 17 horas;

Domingo, 09/01: Feira do Aureny I, 08 às 12 horas.