‘Busão do Mais Saúde’ estará no Parque dos Povos Indígenas nesta quinta, 06

O ‘Busão do Mais Saúde’ continua com as atividades de oferta de doses das vacinas contra a Covid-19 e a Influenza aos moradores de Palmas. Nesta quinta-feira, 06, a ação ocorre no Parque dos Povos Indígenas (PPI), das 16 às 20 horas. A programação, que pode ser conferida no final da matéria, segue diariamente até o domingo, 09.

Para a vacinação no ‘Mais Saúde’ não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao local e apresentar documento de identificação pessoal (CPF e RG), cartão de vacina e o cartão SUS para se vacinar com a primeira, segunda ou dose de reforço. Já as Unidades de Saúde da Família (USFs) atendem por agendamento no site Vacina Já e também por demanda espontânea.

Público

A primeira ou a segunda dose contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço está sendo aplicada em idosos e no público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço. Já a vacinação contra a gripe é destinada para a população acima de seis meses de vida

Programação Semanal do ‘Busão’ do ‘Mais Saúde’

Quinta-feira, 06/01

Parque dos Povos Indígenas, das 16 às 20 horas

Sexta-feira, 07/01

Praia da Graciosa, das 16 às 20 horas;

Sábado, 08/01

Palmas Shopping e Capim Dourado Shopping, das 14 às 20 horas

USF Taquari, das 08 às 17 horas

Domingo, 09/01

Feira do Aureny I, das 08 às 12 horas.