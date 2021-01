BRK Ambiental segue expandindo o saneamento para mais regiões em 2021, confira o cronograma das obras em Gurupi

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, continua trabalhando para levar saneamento para mais famílias de Gurupi, no sul do Estado.

As obras de expansão das redes de coleta e tratamento de esgoto continuam no centro da cidade e nos setores Nova Fronteira e Vila Íris. Mais de 50 mil metros de redes estão sendo implantadas e irão beneficiar a população com mais saúde e qualidade de vida.

“A chegada do serviço de coleta e tratamento de esgoto, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, evita a transmissão de uma série de doenças parasitárias e infecciosas, garantindo mais saúde para as famílias”, explica Ygor Antunes, engenheiro da BRK Ambiental em Gurupi.

Durante os trabalhos, as ruas e avenidas são interditadas visando a segurança das equipes e dos pedestres. Todos os locais interditados são sinalizados diariamente das 07:00 às 18:00. Confira abaixo o cronograma e opte por transitar em rotas alternativas. Centro de Gurupi Segunda-feira (11) Av. Santana entre as ruas 19 e 20 Terça-feira (12) Rua 20 entre Av. Santana e Av. Pará Quarta-feira (13) Rua 20 entre Av. Santana e Av. Pará Quinta-feira (14) Av. Santana entre as ruas 20 e 21 Sexta-feira (15) Av. Santana entre as ruas 20 e 21 Sábado (16) Rua 21 entre Av. Santana e Av. Goiás Setor Nova Fronteira Segunda-feira (11) Rua 80F entre as ruas 80H e 70 Rua 80 entre as ruas 80E e 80F Terça-feira (12) Rua 80F entre as ruas 80H e 70 Rua 80 entre as ruas 80E e 80F Quarta-feira (13) Rua 80 entre as ruas 80E e 80F Rua 80E entre as ruas 80H e 70 Quinta-feira (14) Rua 80E entre as ruas 80H e 70 Rua 80F entre as ruas 80H e 70 Sexta-feira (15) Rua 80F entre as ruas 80H e 70 Sábado (16) Rua 80F entre as ruas 80H e 70 Setor Vila Íris Segunda-feira (11) Rua R entre as ruas E e G Rua M entre Rua N e Rua O Terça-feira (12) Rua R entre as ruas E e G Rua O entre Rua M e Miranorte Quarta-feira (13) Rua R entre as ruas E e D Avenida G entre as ruas 20 e Beira Rio Quinta-feira (14) Rua R entre as ruas E e D Rua Miranorte entre a rua 21 e Rua O Sexta-feira (15) Rua R entre as ruas E e D Rua 20 entre a Av. Paraíba e Av. G Sábado (16) Rua R entre as ruas E e D