BRK Ambiental: desligamento em Unidade de Tratamento de Água de Araguaína acontecerá na próxima terça-feira, 2

Na próxima terça-feira, 02/02, a BRK Ambiental realizará uma manutenção preventiva em uma Unidade de Tratamento de Água Simplificada de Araguaína (UTS 002). A ação faz parte do Plano de Manutenção Preventiva da concessionária, que tem como objetivo garantir maior segurança no abastecimento de água para a população. Para realizar o trabalho, o fornecimento de água será interrompido para cerca de 20 bairros de Araguaína.

As obras na UTS 002 de Araguaína serão realizadas a partir das 05h00 da manhã e finalizada até as 09h00. A partir deste horário, a distribuição de água é reiniciada e o sistema entra em recuperação. Áreas mais baixas da cidade recebem água primeiro e, em seguida, partes mais altas. Toda a normalização do abastecimento deve acontecer durante a tarde desta terça-feira (02/02). A paralisação do abastecimento atingirá os bairros Eldorado, Belo Horizonte, Senador, São João, Beira Lago, Dona Nelcia, Jardim América, Jardim das Palmeiras, Jardim Filadélfia, Jardim Paulista, Jardim Santa Helena, Jardim Santa Mônica; Loteamento Recanto do Lago, Setor Alaska, Setor Carajás, Setor Santa Luzia; Setor Urbano, Tecnorte, Vila Aliança, Vila Bragantina, Setor Central (proximidades Feirinha).

Interrupção programada

Para minimizar os impactos da interrupção do fornecimento de água, durante a obra de manutenção na unidade de tratamento, as equipes da BRK Ambiental analisaram os dias com menor tendência de consumo e os horários que favorecem a recuperação do sistema após a intervenção. “Nossas equipes estarão mobilizadas e preparados para garantir uma recuperação segura do abastecimento. Contamos com a população para manter o consumo consciente no dia anterior a intervenção e durante a realização da interrupção do abastecimento. Isso contribui muito para uma retomada tranquila e diminui os transtornos. Quem possuir caixa d’água e mantiver o consumo ao mínimo necessário não terá maiores problemas”, pontua Álem Felipe da Silva, responsável pela Operação em Araguaína.

A recomendação é válida para a segunda-feira (1º/02), dia anterior à paralisação, e vem junto de outras recomendações. “Caso o cliente perceba qualquer alteração na água, após o retorno do abastecimento, é importante entrar em contato com a concessionária por meio dos nossos canais de atendimento”, destaca Álem.

Os clientes serão informados das interrupções por SMS, carro de som e comunicados em redes sociais. Para garantir o recebimento das mensagens, a concessionária reforça a importância de os clientes manterem seus cadastros atualizados. Qualquer dúvida durante as interrupções, o cliente também pode contatar a BRK Ambiental por meio do 0800 6440 195 ou ainda pelas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram).

Caso precise de atendimento para outros serviços, o cliente também pode mandar uma mensagem de texto para o Whatsapp (11) 99988-0001, que é o serviço de atendimento mantido pela concessionária em razão da pandemia e funciona em horário comercial.