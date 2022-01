BR-153: bombeiros militares desencarceram vítima de colisão entre caminhões

Texto: Secom

A BR – 153, cerca de 05km após a cidade de Brasílândia, no sentido Presidente Kennedy, ficou interditada nos dois sentidos por um tempo, devido à colisão entre dois caminhões. O acidente foi por volta das 16h, deste domingo, 23, com um dos condutores morto no local. O trecho fica na Região Norte do Tocantins.

Os bombeiros Militares da 2ª Companhia (Colinas), ligada ao 2º Batalhão (Araguaína), foram acionados para a ocorrência. No local, os socorristas precisaram desencarcerar o corpo da vítima, que ficou presa às ferragens da cabine, destruída na colisão. Com a força do impacto, toda a carga ficou espalhada na rodovia.

O motorista do segundo caminhão envolvido, do tipo baú, teve apenas escoriações e estava fora do veículo quando a equipe chegou para o atendimento. Ele foi conduzido pelos bombeiros militares para uma unidade de saúde em Colinas.

Palmas

Na Capital, os socorristas atenderam ocorrência às 19h, deste domingo. Um acidente envolveu três veículos, na Avenida Teotônio Segurado, na altura do Estádio Nilton Santos, Região Sul de Palmas.

Quatro pessoas que ocupavam um dos carros ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser desencarceradas pelos bombeiros militares. Três delas, após a extração, foram encaminhadas para o Hospital Geral de Palmas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A quarta vítima, que estava no banco da frente do veículo, no lugar do passageiro, necessitou de mais atenção, visto que apresentava fratura exposta no braço esquerdo. Tão logo foi removida e recebeu os primeiros socorros, foi encaminhada pelos socorristas ao HGP.

Uma criança também estava na cena, mas do lado de fora do carro que levava as quatro vítimas. Ela apresentava escoriações numa das mãos, estava assustada e recebeu encaminhamento para a unidade de saúde, juntamente com um dos demais condutores. Ambos foram levados pelo SAMU.