Bombeiros militares treinam brigadistas florestais estaduais para ações no período das queimadas

Os 80 brigadistas florestais estaduais contratados pelo Governo do Tocantins estão finalizando até esta sexta-feira, 10, o curso preparatório para atuação no combate aos incêndios florestais e queimadas. Cada Companhia de Bombeiros Militar, responsável pela formação, realiza a aula prática aplicando o que as turmas viram na teoria em sala de aula desde o dia 30 de maio.

Quem já foi para o campo pôde usar o que aprendeu sobre a classificação dos incêndios florestais, os métodos de combate, os tipos de aceiros, bem como os tipos de ferramentas e como utilizá-las para debelar as chamas. Algumas Companhias executaram a aula prática nesta quarta e quinta-feira.

Na avaliação do coronel Carlos Eduardo de Souza Farias, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar e coordenador Estadual de Defesa Civil, “a contratação da Brigada Estadual, pelo governo do Tocantins, é um grande esforço na prevenção e no combate aos incêndios florestais e queimadas, pois estes são dois males para a população e meio ambiente neste período. Com essa quantia de brigadistas será possível fazer um grande trabalho e ganhar pontos importantes contra o fogo, contra a fumaça, a favor da vida e pela da saúde dos moradores em geral”.

Técnicas de combate

Em Palmas ficaram 17 brigadistas à disposição, e a aula prática ocorreu nas proximidades do Parque Cesamar, onde o matagal de uma área verde serviu para os derradeiros ajustes das técnicas. No local, a turma começou fazendo o aceiro, que é a abertura de uma espécie de estrada dentro do mato, mas que tem o objetivo de impedir a passagem do fogo de um lado para o outro, e com isso obter o total controle da situação. No aceiro, toda massa seca é retirada do percurso, impossibilitando que qualquer centelha atravesse e dê continuidade à queimada.

E em seguida, veio o combate do fogo em si, com a aplicação das técnicas de uso de equipamentos como abafador, soprador, bomba costal, enxada, foice e outros. As aulas aos aprovados para compor a Brigada Florestal Estadual ocorreram em cada uma das Companhia de Bombeiro Militar.

“É uma capacitação específica para esse fim, por isso é possível ser feita com certa rapidez, em uma semana apenas. Estes brigadistas atuarão não apenas no combate aos focos, mas também na prevenção, conscientizando proprietários de terras que por vezes se utilizam da queima para preparar o terreno para plantação”, destacou o major Antônio Luiz Soares da Silva, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros, com sede em Palmas.

Na grade de conteúdos do curso também houve aulas teóricas e práticas em Atendimento Pré-Hospitalar, Fraturas, Imobilizações e Desmaio.

“A brigada de incêndio florestal tem uma soma importante, visto que reforça o efetivo de combate aos incêndios florestais em todo o estado. E para o 1º Batalhão, esse reforço é empregado nas áreas urbanas e principalmente nas serras de Taquaruçu, do entorno de Palmas, e da serra do Estrondo, em Paraíso, que são bem assistidas e, portanto, preservadas em relação às queimadas”, completou o major Soares.

A Contratação

A formação da Brigada Florestal Estadual foi permitida graças à assinatura do Termo de Execução Descentralizada (TED), entre a secretaria de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), e o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Os valores repassados pela SEMARH somam R$ 1,3 milhão.