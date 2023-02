Bombeiros militares são enviados para integrar Missão Humanitária de combate a incêndio florestal no Chile

Em apoio ao Chile, o governador Wanderlei Barbosa determinou o envio de dois bombeiros militares para a Missão Humanitária Internacional. O país, sobretudo na região central, está sofrendo há dias com centenas de focos de incêndios florestais, que já mataram cerca de 25 moradores, segundo registros das autoridades locais.

Os tocantinenses destinados pelo Governo do Tocantins integram também a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que está deslocando um total de 36 especialistas para a ação.

Do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins estão o capitão Rocha e o subtenente Vander Praxedes. Ambos com vasta experiência no trabalho para qual estão indo, na região centro-sul do Chile, nas proximidades de Santiago, a capital, e Concepción, que está um pouco mais ao sul.

Segundo relatou o subtenente Vander Praxedes, “a nossa viagem deverá durar cinco dias, pois estamos nos deslocando com veículos, onde estão muitos equipamentos. Neste primeiro dia, devemos percorrer ao menos mil quilômetros”.

Vander Praxedes está na FNSP desde julho do ano passado. A base da Força Nacional fica no Gama, no Distrito Federal, e os integrantes vão para as missões conforme as especializações de cada um. O subtenente Vander Praxedes esteve ano passado, na Operação Guardiões do Bioma, em combate a incêndios florestais em Itaituba – PA, e depois em Teresina – PI.

O coronel Carlos Eduardo Farias, comandante-geral do CBMTO, avaliou a participação dos dois militares tocantinenses como positiva e afirmou que a integração deles ao grupo é parte daquilo que “é a mais completa missão do Corpo de Bombeiros Militar, com foco em salvar vidas”.

“Isso só demonstra a capacidade técnica que o estado do Tocantins tem para integrar não só essa Força-Tarefa, assim como outras já realizadas e onde também estivemos, como Brumadinho – MG, Teresópolis – RJ, Recife – PE, e outras. É um demonstrativo da estrutura capacitada para atender todos os tipos de desastre”, disse o comandante-geral do CBMTO.

A Missão No Chile

A Missão Humanitária em apoio ao Chile é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, responsável pela cooperação humanitária do Brasil, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o Ministério da Defesa e com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A assinatura do Decreto Presidencial autorizando o deslocamento da comitiva ocorreu ainda na noite desta quinta-feira, 9, pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.

Os integrantes da Força Nacional levam consigo, além das viaturas adaptadas, também bombas de alta pressão e baixa vazão, reservatórios flexíveis de água para operação com aeronaves, e drones para imageamento aéreo.

