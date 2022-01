Bombeiros militares reforçam ação de apoio às cidades alagadas no norte e sul do Tocantins

Desde o dia 24 de dezembro de 2021, as atenções do Corpo de Bombeiros Militar, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), têm se voltado para as cidades com problemas em razão das fortes chuvas. De Norte a Sul, centenas de famílias já ficaram desabrigadas ou desalojadas por conta da cheia dos rios e lagos nas proximidades das Usinas Hidrelétricas, em algum ponto do Tocantins.

Neste dia 05, completa-se 12 dias de atuação, com militares em todas as regiões do estado levando algum tipo de apoio. Atualmente, o principal ponto de trabalho das equipes é no extremo norte do Tocantins, sobretudo nas cidades de Sampaio (260km de Araguaína), São Miguel (250km de Araguaína) e Araguanã, (90km de Araguaína).

Os trabalhos dos bombeiros militares, que também integram a Força-Tarefa criada pelo governo do Tocantins, visam levar alimentos para as famílias isoladas pelas águas, bem como auxiliar na retirada daquelas que estão ilhadas precisando de um novo abrigo.

Nesses doze dias de atuação, o Corpo de Bombeiros Militar levou apoio às cidades de Peixe (Sul) e Paranã (Sudeste), e também àquelas que estão às margens do Rio Tocantins entre Pedro Afonso (Centro-norte), Esperantina (Extremo Norte do Tocantins), num trecho de aproximadamente 600km. O percurso foi percorrido com embarcações da corporação, levando ajuda e alimentos aos desabrigados.

Atualização

O Boletim de ação da CEPEDEC deste dia 05, quarta-feira, foi publicado às 12h, com um resumo dos trabalhos.

ENCHENTES/INUNDAÇÕES NO TOCANTINS

DESABRIGADOS: 296

(Araguanã, Axixá do Tocantins, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois e Pedro Afonso).

DESALOJADOS: 236

(Araguanã, Axixá do Tocantins, Paranã, Rio dos Bois; Pedro Afonso; Tupirama; Tupiratins; Palmeirante; Bom Jesus; São Sebastião; São Miguel; São Sebastião, Sampaio e Itaguatins).

A Vazão das Usinas Hidrelétricas se mantém estáveis, com certa baixa para UHE – Peixe, que opera na média 6.000, a qual esteve no pico de 14.000 m3/s.

03 municípios com equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atuando no dia de hoje.

36 municípios afetados e ou monitorados.