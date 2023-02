Bombeiros militares recuperam corpo de indígena, em Tocantínia

Bombeiros militares que integram a Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), finalizaram na tarde deste sábado, 04, a missão de busca a um jovem indígena que estava desaparecido desde o dia 01, após sair para pescar sozinho no Rio Sono, município de Tocantínia, Região Central do Estado. Elson Srôzdazê Xerente estava havia alguns de visita a Aldeia Brejão, distante 70 quilômetros da cidade.

Os próprios familiares começaram as buscas no dia seguinte ao desaparecimento de Elson. Contudo, o Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins só foi acionado no dia 03, sexta-feira, por volta das 15h. Nisso, a corporação estabeleceu missão de busca e resgate, com três integrantes na equipe, que se deslocaram no mesmo dia e chegaram às 21h40, na Aldeia Rio Sono, a 23 quilômetros da Aldeia Brejão, onde a vítima estava em visita. Elson morava na Aldeia Santa Cruz.

Segundo o sargento Robson Rocha Ferreira, que era acompanhado do sargento Alexandre e o cabo Pacheco, enquanto a equipe planejava a continuidade da missão para o dia seguinte, um indígena da Aldeia Brejão chegava com a notícia de que o corpo de Elson Srôzdazê Xerente, 28 anos, havia sido encontrado pelo irmão e o sogro.

Conforme relato aos bombeiros militares, a localização do corpo ocorreu por volta das 18h, quando o irmão e o sogro da vítima retornavam das buscas. O corpo foi localizado boiando no meio do Rio Sono, entre as duas Aldeias.

Os bombeiros militares refizeram o planejamento, focando, então, na recuperação do corpo da vítima, que estava a 13 quilômetros dali. A viagem, na manhã seguinte, foi pelo próprio Rio Sono, correnteza acima.

Por volta das 10h40, os militares já estavam de volta a Aldeia, já com o corpo do indígena. Às 15h, após a Perícia e o Instituto Médico Legal serem acionados, a equipe retornou a Palmas.