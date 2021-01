Bombeiros Militares atendem várias ocorrências de acidente de trânsito no fim de semana

Uma série de acidentes de trânsito ocorreu, nesse fim de semana, em Palmas e outras localidades, necessitando da intervenção do Corpo de Bombeiros Militar, como apoio às vítimas. As características das ocorrências são variadas, tendo o envolvimento de carros de passeios, moto e caminhão.

Em Palmas, no início da tarde desse domingo, 10, um veículo Corsa capotou na rodovia TO-020, quando seguia em direção a Aparecida do Rio Negro. Segundo informações apuradas, o veículo trafegava bem antes do Bar do Machado quando o motorista Naldir Coelho de Araújo, de 56 anos, teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um buraco na pista.

A esposa de Naldir também estava no carro e teve escoriações no ombro direito, além de relatar dores na coluna lombar. Ambos foram conduzidos para o Hospital Geral de Palmas.

Na Avenida Palmas/Brasil Norte, também na Capital, uma motocicleta bateu na traseira de um veículo, por volta das 19 horas desse domingo. Ambos contornavam a rotatória da Avenida LO-14 com a NS-08. Com a queda, a passageira que estava na garupa da moto teve ferimento no ombro. A vítima tem 16 anos e foi levada ao HGP. Os demais envolvidos não precisaram de atendimento.

Interior

Em Porto Nacional, sede da 5ª Companhia de Bombeiros Militar, uma colisão entre moto e caminhão foi registrada no Setor Imperial. Era por volta das 17h40, do sábado, 9, quando os socorristas foram acionados e em seguida atenderam a vítima. João Gilberto Alves dos Anjos estava inconsciente e com ferimentos no fêmur e braço esquerdo.

João Gilberto foi imobilizado e levado ao hospital, mas no meio do caminho teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pelos bombeiros militares que faziam o resgate. O rapaz ficou sob os cuidados médicos.

Mais tarde, por volta da meia-noite, no trevo da cidade de Fátima com a BR-153, os socorristas foram acionados para outro atendimento envolvendo caminhão pesado e carro de passeio. Desta vez, porém, a vítima veio a óbito preso às ferragens. O homem de 69 anos foi identificado como Marco Antônio de Brito e conduzia um Fiat Pálio.

O motorista do caminhão, que não foi identificado na ocorrência, relatou que seguia pela BR-153 em direção a Gurupi, quando o carro de passeio entrou na pista repentinamente, colidindo com o veículo pesado.

Na região de Paraíso do Tocantins, ainda na BR-153, mais uma vítima de acidente de trânsito precisou ser encaminhada ao pronto-socorro. A ocorrência foi às 14 horas, no sábado, envolvendo uma pick up Hilux e uma Fiat Strada.

Quando a equipe de bombeiros militares chegou ao local do acidente, identificou a vítima Antônio Vieira de Paula, fora do veículo, consciente e com corte na região frontal da cabeça. Antônio reclamava de dores no peito, foi imobilizado e levado para o pronto-socorro.