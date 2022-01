Bombeiros combatem incêndios, no domingo, na Capital e interior

Secom

Três incêndios foram combatidos pelos bombeiros militares em Palmas e em Gurupi. O primeiro deles aconteceu em um galpão de materiais plásticos no setor industrial de Taquaralto, na rua Rio de Janeiro. Os bombeiros começaram o atendimento por volta das 10h54 minutos. Um incêndio de grande proporção, obrigou os bombeiros a desligarem a rede elétrica do prédio, cortar os cadeados dos portões para o acesso das 4 viaturas empenhadas na operação de combate, equipes do 1º Batalhão de Palmas e equipes da 2ª companhia de bombeiros de Taquaralto participaram do combate ao incêndio.

O segundo aconteceu numa antiga base comunitária da polícia militar, na quadra 404 norte, em Palmas, por volta das 13h41min. O local estava servindo de depósito de materiais recicláveis de catadores de rua. O incêndio foi extinto com uso de caminhão de combate, por meio de linha de mangueiras. Roupas velhas, madeira, ferro, cadeira, mesas velhas, tudo o que estava no interior desse prédio foi queimado.

Em Gurupi, no setor Sol Nascente, os bombeiros tiveram bastante trabalho para debelar um incêndio em residencial. Fumaça e chamas se espalhavam pela cozinha e sala. Com o emprego de uma linha de mangueira o fogo foi extinto. E ainda uma vítima foi localizada no interior do banheiro tentando apagar o fogo do próprio corpo com os jatos do chuveiro.

A vítima, com queimaduras pelo corpo de 1° e 2° grau, no tórax, membros inferiores e membro superior esquerdo, foi atendida e transportada para o hospital. Segundo ela, tudo teve causa ao utilizar álcool em um fogareiro.

Enchentes

As enchentes continuam causando transtornos às comunidades ribeirinhas no interior do estado e para moradores próximos dos rios. Os dados atualizados somam 340 pessoas desabrigadas, isto é, que foram retiradas de suas casas e não tinham para onde ir e foram alocadas para abrigos comunitários, nas cidades de Araguanã, Itaguatins, São Miguel, Rio dos Bois, Pedro Afonso. 114 pessoas desalojadas, ou seja, aquelas que precisaram ser retiradas e foram casa de vizinhos ou parentes. Essas pessoas residem nas cidades de Araguanã, Paranã, Rio dos Bois; Pedro Afonso; Tupirama; Tupiratins; Palmeirante; Bom Jesus; São Sebastião; São Miguel; Sampaio e Itaguatins.

No geral, 798 foram contabilizadas como afetadas, diretamente, pelas enchentes no Tocantins. A vazão nas usinas hidrelétricas se mantém estável. 35 municípios foram afetados e estão sendo monitorados.