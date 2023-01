Boletim da Defesa Civil de Palmas aponta clima instável no final de semana

A Defesa Civil de Palmas divulgou nesta quinta-feira, 12, a previsão do tempo para sexta-feira, 13, e para o fim de semana na Capital. De acordo com o boletim, o clima deve permanecer instável, com muita formação de nuvens carregadas, novas pancadas de chuvas e a presença do sol de forma isolada por alguns períodos nos próximos dias.

A previsão do tempo estendida, com os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), indica que entre sexta e domingo, 15, há a possibilidade de até 90% de chances para novas pancadas de chuvas na Capital, que podem cair a qualquer momento. Os termômetros irão variar com 31º C de máxima e mínima 22° C. Já as rajadas de ventos podem chegar aos 8 km/h (NW).

Para evitar transtornos, a Defesa Civil chama a atenção da população para redobrar os cuidados nos momentos de fortes chuvas e não buscar abrigo nas proximidades das árvores, em razão do risco de queda e descargas elétricas. Evitar estacionar os veículos próximos às torres de transmissão ou placas de propagandas, além de não fazer uso de aparelhos eletrônicos ligados às tomadas durantes os temporais.