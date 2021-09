Boletim climático prevê altas temperaturas em Palmas no segundo fim de semana do mês

O segundo fim de semana do mês de setembro será marcado por clima seco e quente, com altas temperaturas e baixa umidade do ar na Capital. É o que informa o novo boletim com previsão climática, divulgado pela Defesa Civil de Palmas, na tarde desta sexta-feira, 10. O órgão municipal alerta a população para a manutenção do autocuidado, por meio das práticas saudáveis como se hidratar regularmente e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia.

Conforme os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), no sábado, 11, o dia iniciará com algumas nuvens isoladas, sem possibilidades de chuvas ao longo do dia. Os termômetros alcançarão a casa dos 40°C de máxima e 23°C de mínima. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 44%.

O domingo, 12, também será marcado por temperatura elevada, finalizando o final de semana ensolarado e repetindo os 40°C de máxima e 25°C de mínima. O Índice de Ultravioleta (UV) alcança a categoria 11, o que é considerado de alto risco. Já as pancadas de ventos podem chegar à marca de 25 km/h (E).