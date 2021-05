Bloquetes são usados na manutenção de pontos críticos do asfalto em Gurupi

Visando aumentar a resistência da malha asfáltica em alguns pontos críticos de Gurupi, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está utilizando os bloquetes de concreto para fazer a manutenção destes trechos. O material é mais indicado em locais com tráfego pesado e intenso e também onde ocorre, com frequência, o lançamento irregular de água.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura, Thiago Barros, a massa asfáltica, utilizada na operação tapa-buraco, não resiste a longo prazo. “Essas substituições são apenas em locais crônicos, que não seria mais viável a utilização da massa asfáltica”, ressaltou o secretário, destacando que a produção de bloquetes sextavados acontece no pátio da Secretaria em parceria com a Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Até agora já foram produzidos 6.157 bloquetes, que foram colocados em setes pontos críticos da cidade, como na Av. D no Setor Cruzeiro, na S-15 no Sol Nascente, entre outros. “Esses pontos são locais em que há uma grande concentração de lançamento de água servida, jogada pelos moradores. Por causa desse lançamento irregular de água na rua, a malha asfáltica não resiste ao longo do tempo, ocasionando buracos crônicos na pista; por isso se fez necessária a substituição por bloquetes, que tem uma maior resistência para suportar, tanto as águas servidas quanto o tráfego intenso”, frisou Thiago Barros.