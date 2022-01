Biodança marca retorno do projeto de promoção de qualidade de vida à equipe da Fesp

Após recesso de final de ano, o projeto ‘Práticas de promoção de qualidade de vida à equipe da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp)’ foi retomado nesta terça-feira, 11, com a prática da biodança, pela manhã, às 8 horas e à tarde, às 14 horas. Nesta manhã, foram realizados exercícios como roda de integração, jogo de palmas, caminhar a dois, segmentar de pescoço, segmentar de ombros, roda de encontro, roda sinuosa e caminhar sinérgico.

A biodança é um sistema de integração humana, aponta a terapeuta holística Laila Menezes. “É uma dança de movimentos não coreografados para que possamos nos integrar conosco, com o meio e com o outro. Sou grata pelo projeto brilhante de cuidar de quem cuida”, finalizou.

Para a coordenadora técnica administrativa do Programa Municipal de Bolsa de Estudo e Pesquisa (PET-Palmas) da Fesp, Sandra Batista, o momento foi extremamente oportuno. “No setor em que trabalhamos, no início do ano, nos deparamos com diversas situações que exigem muito cuidado e atenção. E, quando soube que a prática de hoje seria a dança, não hesitei, pois amo dançar. Me entreguei mesmo na atividade e foi muito bom, saí bem relaxada”, considerou.

Biodança

Reconhecida pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria Nº. 849, de 27 de março de 2017, como prática integrativa e complementar, a biodança é realizada a partir de consignas (pedidos aos educandos), com pequenos comandos para se entregar ao que a proposta pede, sentir a música e se entregar ao movimento de acordo com o ritmo.