Beneficiários contam com mais esta semana para assinar termo de adesão ao Cartão do Estudante

Os beneficiários do Programa Cartão do Estudante 2023 que ainda não assinaram o termo de adesão poderão fazê-lo até o final desta semana. Para isto precisam comparecer na sede da Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP), localizada no Parque Cesamar, das 13 às 19 horas, e apresentar documento de identificação e carteira estudantil do transporte coletivo. “Após a assinatura do termo a primeira recarga já será liberada”, destacou a presidente da FJP, Martha Ramos.

Neste ano, o programa está contemplando 900 alunos da rede de ensino técnico e superior de Palmas, que comprovaram baixa renda – até quatro salários mínimos familiar. Do total das vagas, 608 foram preenchidas e a expectativa é que as demais sejam completadas até o final do ano. “Um novo edital de seleção deve ser lançado no segundo semestre”, adiantou Martha Ramos.

Programa

O Cartão do Estudante é uma assistência estudantil, que atende universitários e estudantes da rede de ensino técnico que comprovem baixa renda. O benefício oferecido é a concessão de subsídios para transporte público, podendo chegar até 75% do valor das passagens do estudante, segundo o quantitativo de diárias de aula durante a semana no ano letivo.