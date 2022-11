Bebês de seis meses a dois anos com comorbidades serão imunizados contra covid neste sábado, 19

Autor: Redação Semus

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realiza neste sábado, 19, das 8 às 17 horas, o dia D de multivacinação em 10 Unidades de Saúde da Família (USFs) da região central da Capital. Serão disponibilizadas doses contra Covid, Influenza e demais vacinas do calendário infantojuvenil, gestante, adulto e do idoso. O sábado também será marcado pelo início da vacinação anticovid em bebês de seis meses a dois anos com comorbidades.

Entram nesse público crianças que apresentam doenças crônicas como cardiopatia, pneumopatia, doença renal, asma, doença neurológica, doença hepática, doença hematológica, diabetes, obesidade, Síndrome de Down e imunossuprimidos. Para adquirir o imunizante, os pais devem apresentar um laudo, declaração ou receita médica que comprove a patologia crônica do menor.

Os demais cidadãos bastam comparecer na USF com os documentos de identificação como RG e CPF, Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente ou cartão de vacinação e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a administração e atualização das doses.

O gerente da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf) da Semus, Hugo Botelho, explica que a população de qualquer região de Palmas pode procurar as unidades que abrirão neste sábado para tomar os imunizantes. “A vacinação não vai ser disponibilizada apenas aos usuários da unidade de referência e sim para todos aqueles que procurarem a USF”, completa.

Locais de vacinação no dia D

Região central

Horário: 8 às 17 horas

USF Deise de Fátima (Arse 13 – 108 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 – 207 Sul)

USF Francisco Júnior (Arso 41 – 403 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF ARSE 82 (806 Sul)

USF Albertino Santos (Arse 101 – 1004 Sul)

USF Satilo Alves de Sousa (Arso 111 – 1103 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 – 1206 Sul)

USF Arse 131 (1304 Sul)