Bandeirantes entrega dos Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual em Gurupi

A Coca-Cola Bandeirantes realizou no último dia 11 de fevereiro, a entrega dos Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a Cooperativa da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis “ACMG” – GURUPI-TO, situada em Gurupi – TO.

Os Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual são compostos de botinas de segurança com biqueira de PVC, luva nitrílica (emborrachada), camisetas com manga longa e calças. Na ocasião, foi realizada também a entrega da premiação a Cooperativa que foi contemplada com uma Empilhadeira manual hidráulica, equipamento escolhido pela cooperativa, no valor de até R$ 2.000,00.

Essas ações fazem parte da parceria da Coca-Cola Bandeirantes, através do projeto Reciclar Pelo Brasil/Logística Reversa com a cooperativa ACMG desde 2012, com o objetivo contribuir para a preservação do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais provocados pelo acúmulo dos resíduos e embalagens não retornáveis. Atualmente, a companhia apoia 27 cooperativas e 05 empresas de reciclagem em Goiás e Tocantins.

Para Raimunda Nonato da Costa Verissimo, fundadora e atual gestora da Cooperativa ACMG, “ A premiação da nova Empilhadeira é um equipamento essencial para as atividades da cooperativa e que veio em boa hora. Pois, o ano passado ficamos sem a nossa empilhadeira, devido a um problema técnico que aconteceu. Muito obrigado pela parceria com a doação dos EPIs”, agradeceu.

Sobre a Coca-Cola Bandeirantes

A Coca-Cola/Bandeirantes é uma empresa do segmento de bebidas do Grupo José Alves que atua nos setores de Bebidas para os estados de Goiás e Tocantins há mais de 30 anos. Criada em 1987, promove mais de 2.900 empregos diretos e 5.200 indiretos. A empresa possui um centro produtor situado no município de Trindade, em Goiás, com treze centros de distribuição em cidades polos em Goiás e no Tocantins. Atende diretamente 254 cidades e mais de 30.000 pontos de vendas.

Produz, distribui e vende de forma exclusiva os refrigerantes da Coca-Cola Brasil em sua área de atendimento, e ainda faz a distribuição e venda exclusiva das bebidas da Cervejaria Heineken. Sucos, chás, energéticos e isotônicos da Leão Alimentos e Bebidas, além da linha de águas minerais Crystal Lia e Energético Monster.

Como a sustentabilidade está no DNA da empresa, ela investe fortemente em projetos socioambientais, como o Projeto Coletivo, cujo objetivo é construir junto às comunidades carentes do país, um projeto de melhoria de vida através da capacitação de jovens das classes CDE para o mercado de trabalho, Programa Coletivo Reciclagem, apoio às cooperativas e empresas de reciclagem com o incentivo a reciclagem de embalagens PET. A previsão para 2030 é que 100% das embalagens inseridas no mercado sejam recolhidas (Coletivo Reciclagem), contribuindo para a preservação do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais provocados pelo acúmulo dos resíduos e embalagens não retornáveis.