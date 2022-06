Balé Popular do Tocantins realiza apresentações do espetáculo Máscaras neste fim de semana

Tem início nesta sexta-feira, 3, e segue até o próximo domingo, 5, a segunda roda de apresentações do espetáculo Máscaras, produzido pelo Balé Popular do Tocantins. Os espetáculos consistem em amostras do trabalho desenvolvido pela Companhia de dança ao longo do ano de 2021 e conta com a participação de 400 alunos, que se apresentarão em etapas diferentes, divididos por polos.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), no Colégio Militar do Estado do Tocantins – Senador Antônio Luiz Maya, na Escola Estadual Frederico José Pedreira, no Colégio Estadual Rachel de Queiroz, no Colégio Estadual Vila União e na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso.

Somos tantos, mas quem somos? Partindo desse questionamento, a Companhia conta com apresentações de coreografias de estilos variados: ballet clássico, jazz, danças urbanas e contemporâneas.

Para acompanhar as apresentações, os interessados podem retirar os ingressos na bilheteria onde acontecerão as sessões, levando 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo programa Mesa Brasil.

Confira a programação

03/06 (18h30 e 20h30) – Espetáculo Máscaras com os alunos dos polos do Colégio Estadual Rachel de Queiroz e Colégio Militar do Estado do Tocantins – Senador Antônio Luiz Maya;

04/06 (18h30 e 20h30) – Espetáculo Máscaras com os alunos dos polos do Colégio Estadual Vila União e Escola Frederico José Pedreira;

05/06 (18h30 e 20h30) – Espetáculo Máscaras com os alunos do polo da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso.

Edição: Luiz Melchiades