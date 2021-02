Avenidas NS-04 e LO-05 recebem novos trechos de calçamento com acessibilidade

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) está realizando nesta quarta-feira, 03, manutenção corretiva e ampliação de calçamento com acessibilidade na Avenida NS-04 em Palmas. O trecho contemplado na NS-04 compreende o intervalo entre a LO-13 e a LO-15. Em alguns pontos, as obras seguem na etapa de terraplanagem, isto é, nivelamento e marcação de trecho a ser concretado. Outros pontos já seguem avançados na etapa de concretagem.

Na LO-05, próximo ao Batalhão da Polícia Militar (PM), estão sendo realizados trechos complementares de calçamento iniciado em setembro de 2020. Todos os trechos citados serão contemplados com rampas de acessibilidade.

A Seisp pede que pedestres respeitem os trechos sinalizados de concreto recém-aplicado para secagem, processo que requer 24 horas de repouso para secagem sem deformidades. Além disso, a pasta salienta que os trabalhos citados podem sofrer pausas em razão das chuvas sazonais ou para reposição de materiais ou manutenção em maquinário.

Mais calçadas

Entre 2018 e 2020, segundo a Superintendência de Obras Civis da Seisp, foram concretados ou reparados mais de 88 mil metros de calçada e executadas 640 rampas de acessibilidade, infraestrutura que garante maior segurança e acesso a vias seguras para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida temporária – como adultos com carrinho de bebê – ou permanente – a exemplo de pessoas com deficiência física.

Todas essas obras fazem parte do Plano de Acessibilidade de Palmas, que tem colaboração da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade (Sesmu) no levantamento de pontos com necessidade de intervenção. Além de calçadas paralelas a avenidas, foram contempladas praças, vias internas a quadras e bairros e ruas de pedestre. Para saber mais detalhes, clique aqui.