Avenida JK em Palmas recebe serviços de zeladoria

Diversos serviços de zeladoria estão dentro da programação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) para serem realizados na Avenida JK e na Praça do Bosque dos Pioneiros, nesta sexta-feira, 10, na Capital.

Outras quadras como a Arso 61 (603 Sul), Arse 111 (1104 Sul) e Arso 53 (507 Sul), o Jardim Aureny III e o Setor Lago Sul também estão na programação do dia para os serviços de roço com máquina costal, enquanto as quadras ACSU-SE 140 (1401 Sul), ACSU-NE 70 (602 Norte), Arso 44 (409 Sul) e Setor Santa Barbara receberem as equipes do roço com trator.

Além da manutenção de praças na Quadra Arne 63 (506 Norte) e no Distrito de Taquaruçu, os serviços de poda das árvores nos jardins públicos, devem acontecer na Avenida NS-01 e o rastelamento na Avenida NS-05 e na Quadra ACSO 01 (103 Sul).

Outros serviços

Retirada de entulho será realizada nas quadras Arso 54 (509 Sul), Arno 71 (603 Norte), no Jardim Aureny II e Aureny IV e na Avenida LO-13. Capina e varrição na Quadra Arso 31 (303 Sul), no Jardim Vitória II e a manutenção de equipamentos na Quadra Arse 82 (806 Sul)

E para fechar a programação do dia, as equipes do plantio de mudas realizam os serviços na Avenida NS-02 com LO-09 e no Viveiro de Flores da Seisp, na Capital.

Solicitação de Serviços

A comunidade pode solicitar os serviços públicos através dos telefones (63) 3212-7417 ou (63) 3212-7426, das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.