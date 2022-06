Avenida entre as Arses 141 e 142 recebe obra de pavimentação

As ações de ampliação da infraestrutura de Palmas seguem em ritmo acelerado. Uma das frentes de trabalho em execução pela Prefeitura é a pavimentação da Avenida NS-04, entre as arses 141 (1.404 Sul) e 142 (1.406 Sul), totalizando 600 metros de extensão. Iniciada na última quarta-feira, dia 08, deve ser finalizada em até 30 dias.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), o pavimento será feito com concreto usinado a quente (CBUQ), com alta resistência, impermeabilidade, resistente ao calor e erosão. O investimento é proveniente de recursos próprios.

Pela cidade

Outra obra em fase final é a construção de um gabião no final da Avenida LO-31, próximo a Avenida NS-04. A estrutura de drenagem receberá adequadamente as águas das chuvas e proporcionará a destinação adequada para evitar erosões e degradação da região.

As equipes mobilizadas nas melhorias da Teotônio Segurado estão executando na manhã desta sexta-feira, 10, o tratamento do pavimento para a imprimação (processo que antecede a execução do revestimento asfáltico) no trecho da LO-09, na altura da ACSU S 40 (402 Sul).

A recuperação da Avenida Teotônio Segurado, desde seu cruzamento com a LO-01 até a Avenida Parque, próximo ao Estádio Nilton Santos, recebe investimento de R$ 27.830.140,44, do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana (Proinfra), com financiamento do Banco do Brasil.