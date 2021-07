Autorizações para queimas controladas são suspensas durante o período de estiagem no Tocantins

Fonte: G1 Tocantins

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) publicou na noite desta segunda-feira (19) uma portaria que suspense as autorizações para queimas controladas no estado. O fogo controlado é usado principalmente para evitar que queimadas se espalhem por grandes áreas de forma descontrolada no período de estiagem. Mesmo assim, a avaliação é de que o tempo está tão quente e seco no Tocantins que já não é mais possível realizar uma queima controlada com segurança.