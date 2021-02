Autoridades prestam contas em posse de nova Mesa Diretora

Reunidos na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) nesta segunda-feira, dia 1º, para a sessão especial de posse da Mesa Diretora que vai conduzir os trabalhos legislativos pelos próximos dois anos, autoridades estaduais fizeram da ocasião uma prestação pública de contas e de celebração de unidade. Entre eles, o presidente do Parlamento, deputado Antonio Andrade (PTB), reconduzido ao cargo, e o governador Mauro Carlesse (DEM).

Também integram a nova Mesa Diretora os parlamentares Cleiton Cardoso (PTC), como primeiro vice-presidente; Leo Barbosa (SDD), como segundo vice-presidente; Jair Farias (MDB), na primeira secretaria; Valdemar Júnior (MDB), na segunda secretaria; Vanda Monteiro (PSL), na terceira secretaria; e Amália Santana (PT), na quarta secretaria.

Em seu discurso, o presidente relatou ações do período encerrado à frente do Legislativo, como a expansão do sinal da TV Assembleia, que inaugura sua transmissão em Araguaína nesta segunda pelo canal 20.2, bem como cursos preparatórios para o vestibular e o Enem, e de línguas inglesa, francesa, espanhola e libras, abertos à comunidade.

O presidente da Casa também ressaltou o apoio dos deputados aos empréstimos contratados pelo Executivo, como o de R$ 150 milhões junto ao Banco Regional de Brasília (BRB) para a construção da nova ponte de Porto Nacional, e o de R$ 583 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF), ainda não liberado, destinado a diversas obras.

Já o governador Mauro Carlesse enfatizou a agilidade de sua equipe na execução dos recursos para a Saúde em razão da pandemia, além do início da construção de um Hospital em Araguaína no próximo dia 5.

Segundo o chefe do Executivo, o Estado já conta com os R$ 30 milhões necessários à primeira etapa da obra, com prazo de entrega de um ano. Falta, porém, conseguir o financiamento das etapas seguintes, ao custo previsto de R$ 150 milhões, o que Carlesse se comprometeu a buscar.

A entrega do Hospital de Gurupi foi outra promessa reafirmada, com a ressalva por parte do Governo de que a obra está atrasada porque alguns de seus leitos se encontram reservados para a pandemia.

Entram na lista de futuras entregas do Governo o Hospital de Paraíso, o asfaltamento da estrada para o Jalapão, a recuperação da rodovia entre Porto Nacional e Palmas, e mais de um milhão de cestas básicas à comunidade.