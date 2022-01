Aulas na rede municipal de ensino de Gurupi começam nesta segunda-feira, 31

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Segunda-feira, 31 de janeiro, é dia de volta às aulas na rede municipal de ensino de Gurupi e diferentemente dos últimos dois anos, terá aulas 100% presenciais. A gestora da Educação Municipal de Gurupi, Amanda Costa, orienta toda a comunidade escolar para a importância de se redobrar os cuidados preventivos contra a Covid-19 em ambiente escolar.

Para recepcionar os estudantes, algumas unidades de ensino estão caprichando na decoração de salas e pátios e intensificando a sinalização das regras sanitárias como o distanciamento entre pessoas, a importância da constante higienização das mãos e do uso de máscara.

“Esse retorno com 100% dos alunos na escola é com intuito de retomar o nosso trabalho educacional, já que nesses últimos dois anos vinha sendo organizado paulatinamente para que chegássemos a esse momento. Os direcionamentos principais são a observância às medidas sanitárias, visto que ainda estamos num processo de pandemia, mas é importante observar que o processo educacional não pode parar durante esse momento, não deixando de usar a máscara, a aplicação contínua do álcool com a higienização das mãos, evitar a troca de materiais entre, a individualização do material para os alunos”, ressaltou Amanda Costa, reiterando que o cumprimento dessas medidas sanitárias de prevenção a Covid criará uma barreira de proteção, diminuindo as chances de contágio em ambiente escolar.

Comitês

Ainda conforme a Secretária, cada unidade escolar possui um comitê interno, atento a situações relacionadas a pandemia de Covid-19 e a eventuais casos que possam ocorrer. “Se caso houver qualquer contágio específico na escola esse comitê se reúne para que possa também deliberar sobre as ações a serem tomadas acerca da contaminação”, garantiu.

Ainda no primeiro semestre do ano letivo de 2021 a SEMEG colocou em prática um protocolo visando o retorno presencial dos alunos à sala de aula que dentre as regras orienta pais ou responsáveis a não enviar o aluno a escola caso este apresente qualquer sintoma suspeito da Covid-19, e ao mesmo tempo informar a escola sobre o problema. “Este é o momento de unirmos esforços no sentido do cuidado para evitarmos ao máximo o risco de contágio. Portanto, é a escola, são os pais, a comunidade e a secretaria unida em prol desse retorno presencial”, concluiu a gestora.

São esperados cerca de 8 mil alunos nas escolas e creches da rede municipal em Gurupi. As aulas serão retomadas nas unidades de tempo integral, na educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os portões serão abertos por volta das 7h para as turmas matutinas e às 13h para as turmas vespertinas.