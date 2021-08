Atualizados os dados da Balança Comercial do Tocantins

A Balança Comercial do Tocantins, importante indicador econômico nacional, acaba de ser atualizada para o período de janeiro a julho de 2021.

“A gerência de informações socioeconômicas da Seplan faz um minucioso trabalho de atualização dos dados econômicos do Estado e gera instrumentos capazes de contribuir com a gestão e produção estadual, além de contribuir com importantes subsídios para a tomada de decisões dos administradores locais”, destaca o Secretário da pasta, Sergislei Silva de Moura.

O que é a Balança Comercial?

A Balança Comercial é um indicador tão importante quanto o PIB, já que resulta da diferença entre as importações e exportações do Estado. O saldo da Balança Comercial é considerado positivo quando há valores das exportações maiores que o das importações, havendo assim um superávit. Quando esse valor é negativo, ou seja, quando os valores das importações são maiores que os das exportações, falamos que ocorre um déficit.

No material atualizado pode-se observar os valores mensais de Exportação, Importação e o Saldo da Balança Comercial, no período de janeiro a julho de 2021 para o Estado do Tocantins.

Balança Comercial de julho de 2021

De janeiro a julho de 2021, comparado com o mesmo período do ano anterior, as exportações cresceram 21,6% e somaram US$ 1 bilhão. As importações cresceram 369%, comparando com o mesmo período de 2020 e totalizaram US$ 313 milhões.

Produtos

Entre os principais produtos exportados no período temos a Soja que é responsável por 78% do volume de vendas, seguida pela carne bovina com 18% do volume total. Na importação, de janeiro a julho de 2021, óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos, foram responsáveis por 57% do valor de importações da região.

Países Parceiros

Entre os países parceiros e compradores, destaque para a China, responsável pelo volume de 63% da compra de produtos tocantinenses. Já na importação, os Estados Unidos ganham destaque, com um volume de 63% do total importado pelo Estado do Tocantins.