ATR participou do II Workshop de Gestão de Ativos

Por Ravena Santiga

Presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), Stalin Bucar, juntamente com a gerente do setor de Regulação de Saneamento da ATR, Ellen Amaral, participaram nesta última quinta-feira, 1º, do II Workshop de Gestão de Ativos da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), em Salvador – BA.

O evento teve como objetivo discutir a indenização de ativos não amortizados no âmbito dos contratos de saneamento básico. Os ativos tem papel importante na definição das tarifas, representando cerca de 50 a 60 % dos valores tarifários.

“O Workshop teve o intuito de informar sobre o que acontece nas Agências Reguladoras de todo o país, e com isso, obter mais informação que possam fortalecer a nossa Agência aqui no Tocantins”, disse o Presidente da ATR, Stalin Bucar.

“O evento foi muito importante para discutir e aclarar sobre métodos e modelos mais adequados para a indenização de ativos, em casos de encerramento antecipado de Contratos de concessão de serviços públicos de saneamento”. Destaca a gerente de Regulação de Saneamento da ATR, Ellen Amaral.