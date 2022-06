ATR e ANTT reúnem-se para estreitar o relacionamento entre as agências

O presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR), Stalin Bucar, recebeu nesta quarta-feira, 1° de junho, a visita institucional do representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Maurício Drummond Uzeda, chefe da Assessoria de Relações Parlamentares, a fim de estreitar o relacionamento entre as agências. A ATR é responsável pela regulação e pela fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e a ANTT, pelo interestadual.

“Meu objetivo principal é conhecer as instalações e a estrutura da Agência, tendo em vista o interesse de consolidar um Acordo de Cooperação Técnica”, enfatizou o chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais da ANTT, Maurício Drummond Uzeda.

Durante a reunião, foi apresentado um breve resumo dos setores ligados ao transporte e também foi realizado o alinhamento das atividades para efetivar uma possível parceria entre as Agências, possibilitando assim, um trabalho conjunto buscando a melhoria dos serviços de fiscalização. “Juntos, podemos garantir maior qualidade e segurança aos usuários de transporte rodoviário no Estado”, destacou o presidente da ATR, Stalin Bucar.

O encontro, que ocorreu na sede da Agência, contou com a participação dos setores da ATR ligados ao transporte e do Técnico em Regulação do posto de Palmas da ANTT, Marcos Pires. Na parte da tarde, Maurício Drummond Uzeda irá visitar o terminal rodoviário de Palmas para conhecer uma das Unidades de Fiscalização da ATR.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate