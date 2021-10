Ato simbólico na sede da Secretaria da Saúde chama atenção para prevenção contra o câncer

No mês de conscientização contra o câncer de mama, servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO) realizam ato simbólico para chamar a atenção da população para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Todos os servidores vestidos ou com adornos rosa reforçam a premissa que a prevenção é a melhor estratégia para o controle destas doenças.

Alguns tipos de câncer, entre eles o de mama, apresentam sinais e sintomas em suas fases iniciais. Detectá-los precocemente traz melhores resultados no tratamento e ajuda a reduzir a mortalidade.

O Secretário de Estado da Saúde Interino, Afonso Piva de Santana, disse que a pasta que cuida da saúde da população também deve ser cuidada. “Necessitamos que todos tenham a consciência da prevenção, nossos servidores que trabalham com saúde diariamente, também devem fazer seus exames preventivos e levar a informação de atitudes saudáveis a todos os lugares”.

O gerente da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, Rodrigo Cândido, conversou com os servidores para desmistificar a ideia da prevenção sobre o câncer, apenas nos meses de conscientização. “O trabalho preventivo deve ocorrer diariamente, mês a mês. Todas as Unidades de Saúde do Estado tem capacidade para realizar exames preventivos, contra o câncer de mama e colo de útero. O trabalho dos profissionais de Saúde nas Unidades Básicas é identificar ou suspeitar de um possível câncer, e, a partir disso, encaminhar o paciente para a rede onde será feito os demais atendimentos e tratamento se confirmado o caso. Então, o mês de conscientização não é só outubro, e sim os 12 meses do ano”, disse.

Campanha

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização internacional, criada no início da década de 90 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, incentivar o acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Todos os anos se faz um alerta às mulheres e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Controle do câncer do colo do útero

O método de rastreamento do câncer do colo do útero é o exame citopatológico (exame de Papanicolau), oferecido gratuitamente pelos municípios tocantinenses, que deve ser oferecido às mulheres ou qualquer pessoa com colo do útero, na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. Isso pode incluir homens trans e pessoas não binárias designadas mulher ao nascer .

Controle do câncer de mama

O rastreamento do câncer de mama é uma estratégia que deve ser dirigida às mulheres na faixa etária e periodicidade certa. A mamografia é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos com periodicidade de dois anos. O exame de mamografia serve para avaliar uma alteração suspeita na mama e poderá ser feita em qualquer idade quando há indicação médica. Como no caso das citologias, as mamografias são ofertadas gratuitamente pelos municípios tocantinenses.