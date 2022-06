Atletas portuenses vencem torneio brasiliense de vôlei de praia e se preparam para o circuito brasileiro a ser realizado em Vitória, no Espírito Santo

Novamente a dupla super campeã de Porto Nacional, Averaldo Pereira e Léo Vieira, subiram ao lugar mais alto do pódio. Os jogadores conquistaram o 1° lugar no torneio brasiliense de vôlei de praia, na categoria Pró. O título foi conquistado neste domingo, 12, na capital federal, após disputa acirrada no confronto final com a dupla Filipe Alves e Gabriel Santiago.

Emocionado, Averaldo Pereira, falou sobre a dinâmica do campeonato e os esforços para alcançar os resultados positivos. “O Brasiliense é um torneio com nível técnico bem equilibrado, tinham vários jogadores que competem no circuito brasileiro, chegamos e perdemos o primeiro jogo para uma equipe que posteriormente acabamos vencendo na final. Nos superamos e evoluímos muito durante o torneio, na final conseguimos uma virada surreal, estávamos perdendo o terceiro set por 10 a 5 e fizemos boas defesas e bloqueios no momento decisivo do jogo. O foco agora é nos preparar para disputar o circuito brasileiro de 19 a 22 de junho em Vitória, no Espírito Santo”, explicou.

“Esse título é mais uma prova da consistência da dupla, do trabalho intenso e responsável que eles fazem diariamente. É o segundo título conquistado no período de uma semana, isso representa demais para o nosso município. A gestão irá se empenhar para apoiar ao máximo nossos campeões, contribuindo para que os mesmos possam no circuito brasileiro mais uma vez conquistar a vitória”, disse o secretário municipal de esportes e lazer, Diógenes Gonçalves.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação